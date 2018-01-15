Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу на Гавайях
08:34, 15 января 2018Мир
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Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу, объявленную властями на Гавайях, впервые после того, как она вызвала панику у жителей островов, сообщает CNN.
«Они совершили ошибку», – сказал Трамп.
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Он похвалил чиновников за то, что они взяли на себя ответственность за случившееся.
Отвечая на вопрос, что будет сделано, чтобы такое не повторилось в будущем, Трамп ответил, что надеется, что это больше не произойдет.
Ранее сообщалось, что федеральная комиссия связи США назвала в качестве причины ложной ракетной тревоги на Гавайях отсутствие у властей штата необходимых мер по контролю за такого рода оповещениями.
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