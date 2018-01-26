В США молодожены зарегистрировали брак в туалете суда (видео)
10:46, 26 января 2018Курьёзы
469 0
Мать жениха страдает от астмы, и перед свадебной церемонией почувствовала проблемы с дыханием.
В Нью-Джерси молодожены сделали все, чтобы не пропустить свою очередь на регистрацию брака / Скриншот - ТСН
В американском штате Нью-Джерси молодожены решили пожениться в туалете суда, чтобы мать жениха, которой стало плохо, не пропустила праздничную церемонию.
Читайте такжеНе геи: двое ирландцев решили пожениться, чтобы не платить налог на наследствоОб этом говорится в сюжете «ТСН». Отмечается, что мать жениха страдает от астмы, и перед церемонией почувствовала проблемы с дыханием. Ее отвели к кислородному аппарату, и пока женщине оказывали помощь, молодожены рисковали пропустить свою очередь.
В США молодожены поженились в туалете суда
В конце концов, было решено не затягивать – в уборную привели еще и судью, которая зарегистрировала брак на месте.
Ранее сообщалось, что американец стал звездой интернета, неожиданно упав во время свадьбы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter