В США молодожены зарегистрировали брак в туалете суда (видео)

В американском штате Нью-Джерси молодожены решили пожениться в туалете суда, чтобы мать жениха, которой стало плохо, не пропустила праздничную церемонию.

Читайте такжеНе геи: двое ирландцев решили пожениться, чтобы не платить налог на наследствоОб этом говорится в сюжете «ТСН». Отмечается, что мать жениха страдает от астмы, и перед церемонией почувствовала проблемы с дыханием. Ее отвели к кислородному аппарату, и пока женщине оказывали помощь, молодожены рисковали пропустить свою очередь.

В конце концов, было решено не затягивать – в уборную привели еще и судью, которая зарегистрировала брак на месте.

Ранее сообщалось, что американец стал звездой интернета, неожиданно упав во время свадьбы.