Американец сжег дом в попытке истребить паука-волка

Американец спалил дом, пытаясь избавиться от большого паука.

Об инциденте во вторник, 9 января, сообщает Buzzfeed.

Житель Калифорнии попытался поджечь испугавшего его паука-волка газовой зажигалкой. Ему это удалось, однако горящий паук запрыгнул на матрас, который сразу же загорелся. Пламя переметнулось на занавески, а затем на коллекцию флагов, висящих на стене.

Читайте такжеВ России солдат-срочник сжег новый БТР, готовя обед на костре

В итоге пожар охватил весь дом. Никто из жильцов не пострадал, однако здание было повреждено огнем настолько, что им всем придется переехать. Выжил ли паук, не сообщается.

Пауки-волки — не опасный для людей вид членистоногих. Как правило, они не кусаются, однако если это произошло, укус может вызвать покраснение, зуд и незначительную боль. Самые крупные пауки достигают размеров в три сантиметра.