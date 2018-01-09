Признанный мертвым испанский заключенный ожил перед вскрытием
Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в городе Овьедо.
Заключенный в испанской тюрьме очнулся в больничном морге, где он оказался после того, как три медика констатировали его смерть.
Как сообщает Би-би-си, Гонсало Монтойя Хименес отбывал срок в тюрьме в провинции Астурия на севере Испании.
Он пришел в себя за несколько часов до того, как судмедэксперты должны были приступить к вскрытию тела.
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По словам членов его семьи, на теле Хименеса уже были метки, которые наносятся перед аутопсией. "Его подготовили к вскрытию", - рассказали они в интервью местной газете La Voz de Asturias.
Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в городе Овьедо.
Предположительно, у Хименеса случился приступ каталепсии, сообщили в больнице испанскому телеканалу Telecinco.
При каталепсии у человека замедляются жизненно важные функции до такой степени, что иногда может показаться, что он мертв.
Но официального подтверждения диагноза пока не прозвучало.
Несостоявшуюся смерть сертифицировали три медика, работающие в тюрьме. Они распорядились, чтобы тело заключенного было доставлено в морг института судебной медицины в Овьедо для дальнейшего осмотра и установления причин смерти.