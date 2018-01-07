Голкипер получил годовой запас пиццы после "сухого" матча в Кубке Англии

01:34, 07 января 2018 Курьёзы 23

32-летний Крис Нил удержал ворота "на замке" и заработал вкусный бонус.

Голкипер представителя третьего по значимости дивизиона Англии "Флитвуд Таун" Крис Нил получил годовой запас пиццы после матча 1/32 финала Кубка Англии. Об этом пишет ТСН. Читайте такжеВратарь немецкого клуба пнул невидимый мяч (видео) 32-летний вратарь не пропустил в игре с "Лестер Сити", что было условием для получения такого вкусного презента от известной пиццерии. Матч состоялся 6-го января и завершился со счетом 0:0.

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