Голкипер получил годовой запас пиццы после "сухого" матча в Кубке Англии

01:34, 07 января 2018
Курьёзы
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32-летний Крис Нил удержал ворота "на замке" и заработал вкусный бонус.

Воротар із виграним призом / фото twitter.com/PapaJohnsUK

Голкипер представителя третьего по значимости дивизиона Англии "Флитвуд Таун" Крис Нил получил годовой запас пиццы после матча 1/32 финала Кубка Англии.

Об этом пишет ТСН.

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32-летний вратарь не пропустил в игре с "Лестер Сити", что было условием для получения такого вкусного презента от известной пиццерии.

Матч состоялся 6-го января и завершился со счетом 0:0.

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Теги: #вратарь запас пиццы