Эпическая борьба человека и свиньи на крыше авто под Киевом попала на видео

Видеорегистратор одного авто в Белой Церкви Киевской области снял интересный случай, когда человеку пришлось вступить в борьбу со свиньей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Эпическая борьба человека и свиньи на крыше грузовика под Киевом в Белой Церкви", - говорится в подписи к видео.

На записи можно увидеть, как во время противостояния человека и свиньи на крыше авто первый схватил животное за хвост и пытался удержать.

Известно, что животное таки вырвалось, прыгнуло с крыши и убежало. Пока не сообщается, что стало причиной конфликта и как стороны оказались наверху.

Как сообщал УНИАН, в Польше прирученный кабан исчез на неделю и вернулся домой пьяным.