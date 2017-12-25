В эфире радиостанции Вооруженных сил РФ прозвучало "Слава Украине"

16:15, 25 декабря 2017
Курьёзы
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Обычно в эфире радиостанции можно услышать лишь жужжание.

Неизвестные включили на военном радио РФ лозунги

Российские радиослушатели 24 декабря около 21.00 по московскому времени услышали на радиостанции «УБВ-76», которая принадлежит Вооруженным силам РФ, русский рэп, а через несколько минут лозунги «Слава Украине».

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Обычно в эфире этой радиостанции можно услышать лишь жужжание, которые изредка прерывается на имена и цифры, сообщает Тjournal. Поэтому в народе радиостанция получила название «жужжалка».

Как отмечает издание, после повторяющихся криков «Слава Украине» станция прекратила вещание вообще. По словам слушателей, возобновлено оно было только сегодня.

Кто и зачем сломал радиостанцию пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года в Украине появилось первое военное радио "Армия FM".

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Теги: #радио#Слава Украине#военное радио РФ