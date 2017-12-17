Путем Санты: американец пошел на ограбление офиса и застрял в дымоходе
02:21, 17 декабря 2017Курьёзы
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32-летний мужчина сам позвонил на 911, сообщив, что застрял в трубе.
Для освобождения пришлось задействовать специальное оборудование / фото kcra.com
В калифорнийском городе Ситрес Хайтс мужчина пошел на ограбление офиса, но застрял в дымоходе. Об этом сообщает KCRA Sacramento.
32-летний Джесси Берубе (Jesse Berube) сам позвонил на 911, сообщив, что застрял в трубе. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что он пытался через дымоход проникнуть в офисное помещение.
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«Ему это не удалось, он застрял и не мог вылезти из дымохода. К счастью, у него получилось вызвать помощь», — сообщили стражи порядка.
Для освобождения Берубе пришлось задействовать специальное оборудование. После того, как мужчина был извлечен из дымохода, его арестовали.
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