Осел погрыз дорогой спорткар McLaren - дело дошло до суда (видео)
18:44, 28 сентября 2017Курьёзы
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Владелец спорткара подал в суд из-за осла, который покусал авто.
Последствия неосторожной парковки: владелец спорткара подал в суд за осла, который покусал авто
Одна неосторожная парковка слишком близко к загону стоила нескольких заметных царапин от крепких зубов осла Витуса. Ремонт машины обошелся в 30 тысяч евро.
Полицейские, прибывшие на вызов, пошутили: "Видимо, ослу спорткар показался огромной морковкой".
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Большинство оплатила страховая компания, осталось 5 тысяч, однако владелец осла их платить отказался, ведь люди, заявил он, должны парковаться умнее ослов.
Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежало котенок, остановил игру и покусал стюарда.
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