Осел погрыз дорогой спорткар McLaren - дело дошло до суда (видео)

Одна неосторожная парковка слишком близко к загону стоила нескольких заметных царапин от крепких зубов осла Витуса. Ремонт машины обошелся в 30 тысяч евро.

Полицейские, прибывшие на вызов, пошутили: "Видимо, ослу спорткар показался огромной морковкой".

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Большинство оплатила страховая компания, осталось 5 тысяч, однако владелец осла их платить отказался, ведь люди, заявил он, должны парковаться умнее ослов.

Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежало котенок, остановил игру и покусал стюарда.