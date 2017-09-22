Умный мальчик: попугай втихаря от хозяев пошопился в интернет-магазине (видео)

В Лондоне домашний попугай Бадди смог доказать своей хозяйке, что он -умный мальчик. Совершенно неожиданно набор подарочных коробок стоимостью в 10 фунтов стерлингов, то есть 340 гривень, получила жительница Лондона Коринн Преториус, говорится в сюжете ТСН.

Неожиданно потому, что ни ее муж, как и ее сын такого онлайн-заказа не делали. А вот поверить в то, что заказ сделал ее попугай Бадди, женщина смогла не сразу.

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Однако других вариантов у нее не было. Тогда Коринн пошла на эксперимент и записала на видеоразговор Бадди с голосовым помощником, который помогает осуществить покупки в интернет-магазине.

Птичка, копируя хозяйку, несколько раз повторила слово Алексий, устройство включилось и спросило: "что вы хотите купить". Обычно, для завершения заказа от покупателей, для одного из интернет-магазинов, надо подтвердить это все словом "да".

Неизвестно, удалось ли Коринн вернуть подарочные коробки назад, но теперь она прячет подальше от Бадди любые голосовые помощники.

Ранее в интернете стал популярным ролик, на котором попугай хохочет смехом мультяшного злодея.