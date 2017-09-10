На выборах в Москве кандидат в депутаты покусал членов УИК

Один из кандидатов в муниципальные депутаты в Москве от партии "Яблоко" покусал членов участковой избирательной комиссии (УИК). За это его силой вывели из избирательного участка. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

"Первый случай [нарушений на выборах] связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилово на участке 2559 выведен силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются [этим случаем]", - сказал Горбунов.

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Отметим, сегодня в России проводят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. При этом выборы так называемого губернатора оккупанты проводят и в Крыму.