В оккупированном РФ Севастополе выбирают так называемого "губернатора"

Сегодня, 10 сентября, в оккупированном Россией Севастополе, в Крыму, начались выборы так называемого губернатора. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Сегодняшние выборы - знаковые для Севастополя, потому что это первые прямые выборы губернатора в истории города. Мы уверены, что они пройдут открыто и честно, без нарушений", - сказал так называемый председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

В частности, кандидатами на так называемый пост "первого выборного губернатора" Севастополя зарегистрировано пять человек: "т.в.о. губернатора Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз не признает ни "губернаторских выборов" в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного "губернатора".

"Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведение Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей", - заявили в ЕС.