В Нидерландах мужчина попал в тюрьму за кражу метровой резиновой утки

14:04, 08 сентября 2017
Курьёзы
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В Нидерландах 45-летний мужчина был приговорен к заключению под стражу на восемь недель за кражу резиновой утки.

Мужчина украл резиновую утку / фото poradumo.com.ua

В Нидерландах 45-летний мужчина был приговорен к заключению под стражу на восемь недель за кражу резиновой утки, сообщает Associated Press.

Как сообщается, мужчина получил срок за кражу метровой резиновой фигурки утки из кафе Goudse Eend в городе Гуда в июне этого года.

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Также суд обязал правонарушителя выплатить владельцу кафе компенсацию за утку в размере $880.

Как сообщал УНИАН, в Техасе девушка освободилась от наручников и угнала полицейский джип.

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