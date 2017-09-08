В Нидерландах мужчина попал в тюрьму за кражу метровой резиновой утки
14:04, 08 сентября 2017Курьёзы
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В Нидерландах 45-летний мужчина был приговорен к заключению под стражу на восемь недель за кражу резиновой утки.
Мужчина украл резиновую утку / фото poradumo.com.ua
В Нидерландах 45-летний мужчина был приговорен к заключению под стражу на восемь недель за кражу резиновой утки, сообщает Associated Press.
Как сообщается, мужчина получил срок за кражу метровой резиновой фигурки утки из кафе Goudse Eend в городе Гуда в июне этого года.
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Также суд обязал правонарушителя выплатить владельцу кафе компенсацию за утку в размере $880.
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