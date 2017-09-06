В Техасе девушка освободилась от наручников и угнала полицейский джип (видео)

Полиция города Лафкин (штат Техас, США) опубликовала видеозапись того, как женщина, подозреваемая в краже товаров из магазина, угнала внедорожник. Правоохранители преследовали нарушительницу около 23 минут, как сообщает Tjournal.

33-летняя Тоша Фэй Спонслер (Toscha Fay Sponsler) была задержана по подозрению в краже товаров из магазина косметики и парфюмерии. Один из правоохранителей надел на женщину наручники и посадил на заднее сиденье полицейского внедорожника, пристегнув её ремнём безопасности.

Спонслер воспользовалась отсутствием полицейских, которые были заняты осмотром вещей подозреваемой, и проникла на водительское сиденье машины. После этого она завела мотор и попыталась скрыться.

Читайте такжеВ Нидерландах "арестовали" 99-летнюю бабушку, которая всю жизнь мечтала об этом (фото)

Спустя 23 минуты преследования на скорости более 100 километров в час, Спонслер не справилась с управлением и вылетела на обочину. После этого женщину задержали. Ей предъявили пять обвинений в тяжких преступлениях: побеге с угрозой применения оружия, нападении при отягчающих обстоятельствах, несанкционированном использовании транспортного средства, хранении наркотиков и сопротивлении при аресте.