Отпраздновал свой день с размахом: в Австралии кот поджег дом и нанес ущерб на $ 40 тысяч

В Австралии в городке Аделаид 8 августа - в День котов, четырелапый устроил пожар в доме и нанес убытков на 40 тысяч долларов, пишет The Guardian.

Согласно сообщению издания, пожарных вызвали прохожие, которые услышали звуки пожарной сигнализации. При этом пожарная служба, исключила возможность неисправности керамической плитки, и указала на кота, который был единственным существом в доме.

Читайте также"Новая звезда сети": ролик с поедающим круассан котом назвали "величайшим в истории" (видео)

Отмечается, что вероятно кот прыгнул на плиту, которая включается одним нажатием на кнопку, после чего загорелись коробки с хлопьями, которые стояли рядом. После чего загорелся потолок.

Животное во время пожара не пострадало.

Как сообщал УНИАН ранее, 8 августа отмечали Всемирный день кошек. Это праздник пушистиков, которые нашли своих хозяев и способ привлечь внимание к кошкам без дома. Кошки – самые распространенные домашние животные на протяжении многих тысячелетий. Их выбрали около 80% жителей Земли. Кошки имеют сложный характер и иногда странные привычки. Они обожают залезать в коробки - как самые маленькие, так и большие.