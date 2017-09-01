Twitter посольства РФ в Британии написал про "российский" Крым, но ему посоветовали подучить географию

Официальный аккаунт Крыма в Twitter потролил сообщение посольства России в Великобритании о том, что полуостров – "российский".

В частности, представители российского дипведомства запостили картинку с маком посреди поля и подписали: "Доброе утро! Крым, Россия".

В ответ официальный аккаунт Крыма ответил: "Сентябрь – прекрасное время, чтобы вернуться в школу и освежить знания по географии.

September is a good time to go back to school, refresh knowledge of geography #CrimeaIsUkraine — Crimea / Крим (@Crimea) September 1, 2017

Напомним, в коцне мая аккаунт Украины в социальной сети Twitter спорил с соответствующей страницей России из-за принадлежности Анны Ярославны.