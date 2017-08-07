Волонтеры спасли жительницу Киевской области от "динозавра", который съел ее кабачки (видео)

В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду "уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал", сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

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"Несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина довольно подробно описала внешность динозавра и его размеры", - отмечается на странице волонтерской организации.

"Команда выехала на место происшествия, в село Крушинка, где на кусте возле частного дома обнаружили крупную игуану. Игуана, видимо, сбежала у кого-то довольно давно, т.к. несмотря на существенные размеры (более метра в длину), сопротивления она не оказала и была очень истощена и обезвожена. Игуана госпитализирована в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты- герпетологи".

Как сообщал УНИАН, в марте метровая игуана прервала теннисный матч в Майами. Рептилия очень хотела посмотреть матч, сидя на турнирном табло.