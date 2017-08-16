Во Львовской области суд оштрафовал женщину за школьные прогулы сына

Червоноградский городской суд Львовской области оштрафовал на 34 грн женщину, сын которой за месяц пропустил 73 урока без уважительных причин. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщине также придется оплатить 320 грн судебного сбора, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеВ "Пулково" школьник пытался "зайцем" улететь из России ближайшим рейсом

Как говорится в постановлении суда от 11 августа, в течение мая 2017 года ребенок не приходил в школу и пропустил 73 урока. Об этом правоохранителям сообщил директор Червоноградской школы №9, в которой учится ребенок, и отметил, что в течение 2017 года этот ученик не впервые прогуливает уроки. В постановлении суда не указан возраст парня.

Мать ребенка дважды не появлялась на судебные заседания. Червоноградский суд под председательством судьи Николая Криля признал ее виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей относительно воспитания детей). Женщину оштрафовали на 34 грн, а также обязали выплатить 320 грн судебного сбора.