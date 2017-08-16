В Житомире поздравили матерей-героинь

Сегодня в Житомире во время заседания исполкома горсовета торжественно поздравили трех матерей-героинь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Читайте такжеПорошенко присвоил звание "Мать-героиня" 1 072 украинским женщинамКак отмечается в сообщении, президент Петр Порошенко своим указом от 13.05.2017 №129 за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей, обеспечение условий для всестороннего их развития присвоил почетное звание «Мать-героиня» трем матерям, каждая из которых воспитывает пятерых детей. А именно: Любви Лукьянчук и Ларисе Пятницкой из Житомира и Зои Соловьевой из Донецка, которая сейчас также проживает в Житомире.

Вручив удостоверение и нагрудный знак «Мать-героиня» этим женщинам, Житомирский городской председатель Сергей Сухомлин поблагодарил их "за материнский подвиг, самоотверженность, упорный труд и любовь, которые они вкладывают в воспитание своих детей".