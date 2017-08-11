День "ми-ми-ми" в Японии: будут курсировать два кото-поезда

Японская ж/д компания Yōrō Railway Co., Ltd организует необычную акцию для своих пассажиров - поездное кафе с котами. Билет на "кошачий" поезд стоит 27 долларов, передает ЦТС.

Во время поездки пассажиры смогут не только перекусить, но и погладить котов, которые будут свободно гулять по вагону.

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Как сообщает SoraNews24, акция будет разовой. Пассажиры смогут воспользоваться ею только 10 сентября этого года. В этот день на линии Йоро будет отправлено два специальных поезда. Первый поезд отправится в 10:30 со станции Йоро и прибудет в конечный пункт, станцию Икено, в 13:00. Второй поезд проследует из Икено в Огаки, где у Yōrō Railway Co., Ltd находится депо.

На каждый поезд компания продавала по 40 билетов. Все места на оба поезда уже раскуплены.

Как сообщал УНИАН, во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, а затем покусал стюарда.