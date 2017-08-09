"Польська залізниця лова-лова": герой трэш-клипа Зибров ответил на вопрос, не хотел бы он возглавить "Укрзализныцю" (видео)

Народный артист Украины Павел Зибров ответил журналистам на вопрос о том, не хотел бы он возглавить "Укрзализныцю" после отставки ее руководителя Войлцеха Балчуна. Певец в эфире 112 Украина признался, что не планирует подавать свою кандидатуру на эту должность.

"Я бы возглавил польскую железную дорогу. То есть взаимообмен такой нормальный: Балчуна сюда, меня туда. Было такое предложение в моем клипе", – пошутил артист.

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Зибров вместе с тем отметил, что не хочет реформировать украинскую железную дорогу и не будет принимать участие в конкурсе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская группа "Плюшевый Бруклин" в своем клипе предложила полякам назначить народного артиста Украины Павла Зиброва главой польской железной дороги. Музыканты заявляли, что такой шаг был бы ответом на назначение главой "Укрзализныци" польского рокера Войцеха Балчуна.

В свою очередь, экс-глава "Укрзализныци", рокер Войцех Балчун был не против назначения народного артиста Украины Павла Зиброва главой польской железной дороги, но если тот пройдет соответствующий конкурс.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна.