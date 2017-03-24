Метровая игуана прервала теннисный матч в Майами (видео)

14:16, 24 марта 2017
Курьёзы
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Рептилия очень хотела посмотреть матч, сидя на турнирном табло.

Игуана засела на табло / скриншот

Огромная ящерица прервала теннисный матч в Майами. Поединок между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был в самом разгаре, но вдруг на турнирном табло появилась метровая игуана.

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Сначала ее пытались снять за хвост, но ящерица вывернулась и пробежалась по корту, а затем под громкие крики и смех зрителей снова уселась на табло. Игру продолжили, а рептилию больше не трогали, дали спокойно досмотреть теннис.

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Теги: #теннис#игуана#майями