Обнаженная провокация: девушка показала Порошенко и Лукашенко грудь (видео)

После переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая слова "Живе Білорусь".

Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы.

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Неизвестная темнокожая девушка, которая присутствовала среди журналистов, начала бегать перед камерами и кричать "Живе Білорусь".

Охрана немедленно вывела ее из зала, где проходит встреча президентов с представителями СМИ.

На зустрічі Порошенка та Лукашенка з'явилася активістка з оголеними грудьми та вигуками «Живе Білорусь» pic.twitter.com/hIe0OVHHYC — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко делают совместное заявление по итогам переговоров.