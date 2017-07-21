Обнаженная провокация: девушка показала Порошенко и Лукашенко грудь (видео)

14:52, 21 июля 2017
Курьёзы
5324 1

Девушка начала бегать перед камерами и кричать "Живе Білорусь".

Девушка пыталась устроить провокацию / скриншот

После переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая слова "Живе Білорусь".

Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы.

Читайте такжеПорошенко и Лукашенко начали переговоры "с глазу на глаз"

Неизвестная темнокожая девушка, которая присутствовала среди журналистов, начала бегать перед камерами и кричать "Живе Білорусь".

Охрана немедленно вывела ее из зала, где проходит встреча президентов с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко делают совместное заявление по итогам переговоров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #провокация на встрече Порошенко и Лукашенко#встреча Порошенко с Лукашенко#девушка показала грудь Порошенко и Лукашенко