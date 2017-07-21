Порошенко и Лукашенко выступили с совместным заявлением по итогам переговоров (видео)

Президент Петр Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко делают совместное заявление по итогам переговоров. Трансляцию ведет "Радио Свобода".

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Визит Лукашенко проходит накануне совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017" 14-20 сентября, которые, по сообщениям, имеют "агрессивный" сценарий и беспокоят не только Украину", но другие страны (в частности Польшу и государства Балтии), а также ЕС и НАТО.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, в начале встречи Порошенко отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается выработка новых форматов, ориентиров и плана действий, которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью.

После встречи "с глазу на глаз" состоялись переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.

УНИАН сообщал, что по итогам переговоров ожидают подписания ряда документов, касающихся сотрудничества в экономике, научно-технической сфере, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.