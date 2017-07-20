После "Малороссии" боевиков понесло: придумали новый термин - "донбасситы" (видео)

В террористической "ЛНР" решили называть жителей Донбасса новым термином - "донбасситы". Об этом сообщил "и.о. ректора" Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.

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"Мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем наше единство, так сказать донбасское. Был даже предложен термин такой "донбасситы", то есть это жители Донбасса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.