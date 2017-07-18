Продам "паспорт ДНР" не дорого: сеть взорвалась шутками о Захарченко и создании "Малороссии"
Также юзеры шутят, что Захарченко провозгласил создание "Всемирной Галактической Федерации со столицей в Донецке".
Заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании «Малороссии» молниеносно вызвало реакцию пользователей в соцсетях, которые не упустили шанса посмеяться со слов боевика.
Юзеров сразу же заинтересовал вопрос, а что же делать с «паспортами ДНР» и что будет с «Новороссией».
Дырявые потешаются)— hochu@domoy (@rjpthjuljytwrbq) 18 июля 2017 г.
Продам паспорт ДНР, не дорого pic.twitter.com/QnWNBIzAzh
А что теперь с паспортами ДНР делать?..Продать на аукционе sotheby's ?..— ///еребцов (@igorzhe) 18 июля 2017 г.
Также в сети уже шутят о создании «Новоевропии» со столицей в Макеевке.
Столицей Новоевропии станет Макеевка, а Париж будет историко-культурным центром без статуса столичного города - источник в ДНР.— Пятая Колонка (@5th_kolonna) 18 июля 2017 г.
Известный блогер Антон Хондза вообще выдвинул «теорию», что главарям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» придется жениться ради «узаконивание объединения».
Только паспорт ДНР получил.Номера на машину ДНРовские повесил.все пока переоформир.Херась все опять менять...— Хрущевый Инкерман (@fuckinginkerman) 18 июля 2017 г.
Стоп, а как же очередь граждан ЕС, которые хотели получить паспорт ДНР? Что им сказать?— укроп с ул. Мира (@xy_ukr) 18 июля 2017 г.
Глава ДНР Захарченко провозгласил создание Всемирной Галактической Федерации со столицей в Донецке: pic.twitter.com/cNXYl8MMen— Мид Роисси (@Fake_MIDRF) 18 июля 2017 г.
глава ДНР Александр Захарченко заявил, что после расформирования Украины он будет заниматься расформированием Евросоюза— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 18 июля 2017 г.
если водки завезут
Малороссия пойдет по пути Люксембурга и поэтому в ней будет несколько официальных языков, а именно: бурятский, чеченский и феня.— МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017
Я так понимаю Захарченко вчера посмотрел первую серию Игры Престолов и решил, что он Серсея— МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником».
"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия", - заявил журналистам главарь "ДНР".
По его словам, столицей "Малороссии" станет Донецк, а Киеву боевики отвели роль "историко-культурного центра без статуса столичного города". Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране" чрезвычайное положение на три года.
Президент Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.
"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.