Продам "паспорт ДНР" не дорого: сеть взорвалась шутками о Захарченко и создании "Малороссии"

Заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании «Малороссии» молниеносно вызвало реакцию пользователей в соцсетях, которые не упустили шанса посмеяться со слов боевика.

Юзеров сразу же заинтересовал вопрос, а что же делать с «паспортами ДНР» и что будет с «Новороссией».

А что теперь с паспортами ДНР делать?..Продать на аукционе sotheby's ?.. — ///еребцов (@igorzhe) 18 июля 2017 г.

Также в сети уже шутят о создании «Новоевропии» со столицей в Макеевке.

Столицей Новоевропии станет Макеевка, а Париж будет историко-культурным центром без статуса столичного города - источник в ДНР. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 18 июля 2017 г.

Известный блогер Антон Хондза вообще выдвинул «теорию», что главарям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» придется жениться ради «узаконивание объединения».

Только паспорт ДНР получил.Номера на машину ДНРовские повесил.все пока переоформир.Херась все опять менять... — Хрущевый Инкерман (@fuckinginkerman) 18 июля 2017 г.

Стоп, а как же очередь граждан ЕС, которые хотели получить паспорт ДНР? Что им сказать? — укроп с ул. Мира (@xy_ukr) 18 июля 2017 г.

Глава ДНР Захарченко провозгласил создание Всемирной Галактической Федерации со столицей в Донецке: pic.twitter.com/cNXYl8MMen — Мид Роисси (@Fake_MIDRF) 18 июля 2017 г.

глава ДНР Александр Захарченко заявил, что после расформирования Украины он будет заниматься расформированием Евросоюза

если водки завезут — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 18 июля 2017 г.

Малороссия пойдет по пути Люксембурга и поэтому в ней будет несколько официальных языков, а именно: бурятский, чеченский и феня. — МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017

Я так понимаю Захарченко вчера посмотрел первую серию Игры Престолов и решил, что он Серсея — МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником».

"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия", - заявил журналистам главарь "ДНР".

По его словам, столицей "Малороссии" станет Донецк, а Киеву боевики отвели роль "историко-культурного центра без статуса столичного города". Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране" чрезвычайное положение на три года.

Президент Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.