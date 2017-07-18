Продам "паспорт ДНР" не дорого: сеть взорвалась шутками о Захарченко и создании "Малороссии"

13:03, 18 июля 2017
Курьёзы
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Также юзеры шутят, что Захарченко провозгласил создание "Всемирной Галактической Федерации со столицей в Донецке".

В соцсетях шутят, что теперь Захарченко нужно жениться с Плотницьким / oplot.info

Заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании «Малороссии» молниеносно вызвало реакцию пользователей в соцсетях, которые не упустили шанса посмеяться со слов боевика.

Юзеров сразу же заинтересовал вопрос, а что же делать с «паспортами ДНР» и что будет с «Новороссией».

Также в сети уже шутят о создании «Новоевропии» со столицей в Макеевке.

Известный блогер Антон Хондза вообще выдвинул «теорию», что главарям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» придется жениться ради «узаконивание объединения».

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником».

"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия", - заявил журналистам главарь "ДНР".

По его словам, столицей "Малороссии" станет Донецк, а Киеву боевики отвели роль "историко-культурного центра без статуса столичного города". Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране" чрезвычайное положение на три года.

Президент Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.

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Новость в сюжете: Заявление Захарченко о создании "Малороссии"
Теги: #боевики#Захарченко#создание Малороссии