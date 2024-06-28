"Я так шокирована", - призналась она.

Женщина на протяжении месяца делала 20 000 шагов каждый день, и это оказало огромное влияние на ее внешний вид, пишет Daily Mirror.

Ходьба - простой, бесплатный и легкий способ стать активным, здоровым и привести себя в желаемую форму, избавившись от лишних килограммов. Возможно, это не первое занятие, которое приходит вам в голову, когда речь идет о сжигании калорий, но это зависит от того, как долго и насколько интенсивно вы ходите, а также от того, какова ваша диета.

Создательница онлайн-контента Энни поделилась со своими подписчиками в сети удивительной трансформацией после месяца интенсивной ходьбы.

Видео дня

"Я так шокирована. Не знаю, как вы, но я думаю, что 30 дней - это безумие для такого результата, - отметила она. - Я потеряла около 4 килограммов за последние 30 дней. Но я также почти уверена, что благодаря такой длительной ходьбе набрала немного мышц".

Отмечается, что помимо ходьбы Энни в течение этого месяца следила за питанием: "Я не считала калории или что-то в этом роде, просто старалась питаться здоровой пищей".

Вместе с тем женщина призналась, что прохождение такого большого количества шагов в день вызывает "стресс", и ей придется вернуться к прохождению около 10 000 шагов в день.

Напомним, ранее УНИАН писал, что лучше для похудения – бег или ходьба: тренер дал четкий ответ.

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