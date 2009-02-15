Мафия уходит общаться в Skype. Телефонные звонки через интернет помогают избежать полицейской прослушки. Как сообщает ВВС, источники в итальянской полиции говорят, что участники преступных синдикатов, вовлеченные в торговлю оружием, наркотиками и людьми, для своих переговоров всё активнее используют программу Skype, чтобы запутать следствие. Система шифрования, которая используется в Skype, не раскрывается разработчиками, и это сильно осложняет работу правоохранительных органов. К примеру, недавно им удалось засечь разговор между двумя подозреваемыми наркодельцами, во время которого те договорились обсудить поставки кокаина через Skype.

Эхо Москвы