В Индии маоисты убили 24 полицейских

Партизаны-маоисты устроили засаду военизированному патрулю в центральной Индии. Из-а нападения леворадикалов в понедельник, 24 апреля, погибли по меньшей мере 24 полицейских, еще шестеро ранены, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников, как передает DW.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал нападение на полицию малодушным. "Жертва мучеников не исчезнет напрасно", - заявил он.

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Полицейский патруль, по данным представителей власти, организовывал безопасность для дорожных работ.

Нападение стало одним из самых серьезных по количеству жертв в отдаленном лесном регионе штата Чхаттисгарх. Маоисты - сторонники сформулированного Мао Цзэдуном ответвления марксизма, которое абсолютизирует революционное насилие - уже несколько десятилетий ведут подпольную борьбу с правительством в центральной и восточной Индии. В последнее время повстанцы усиливаются в бедных сельскохозяйственных районах, где крестьяне вступают в конфликт с добывающими компаниями.