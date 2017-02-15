"Любовь через ненависть": ко Дню святого Валентина в США создали проекции влюбленных Путина и Трампа (фото)

Соответствующие фото опубликованы в Facebook и Twitter.

Проекция начали массово появляться 14 февраля, в День влюбленных, и уже становятся вирусными - получают сотни репостов и тысячи ретвитов.

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Фото проекции начало быстро распространяться по соцсетям с хештегом #lovethroughhate (“любовь через ненависть”).

Пользователи неоднозначно отреагировали на такое изображение, особенно в День святого Валентина. Также отмечается, что данная проекция просто пиар-ход недавно появившегося приложения для знакомств Hater (“ненавистник”).