"Любовь через ненависть": ко Дню святого Валентина в США создали проекции влюбленных Путина и Трампа (фото)
12:47, 15 февраля 2017Курьёзы
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В Нью-Йорке появилось изображение президента РФ Владимира Путина, обнимающего президента США Дональда Трампа.
Проекция начали массово появляться 14 февраля / соцсети
Соответствующие фото опубликованы в Facebook и Twitter.
Проекция начали массово появляться 14 февраля, в День влюбленных, и уже становятся вирусными - получают сотни репостов и тысячи ретвитов.
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Фото проекции начало быстро распространяться по соцсетям с хештегом #lovethroughhate (“любовь через ненависть”).
Пользователи неоднозначно отреагировали на такое изображение, особенно в День святого Валентина. Также отмечается, что данная проекция просто пиар-ход недавно появившегося приложения для знакомств Hater (“ненавистник”).
Фото: соцсети
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