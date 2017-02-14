В России будут судить 19-летнего парня за разжигание ненависти к "ватникам"

19:17, 14 февраля 2017
Мир
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В Саратове передано в суд уголовное дело против 19-летнего местного жителя Александра Гозенко, обвиняемого в возбуждении национальной ненависти.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

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В феврале 2017 года прокуратура Октябрьского района Саратова направила в суд уголовное дело против Александра Гозенко (1997 г. р.) по ч.1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти).

Согласно материалам дела, 13 и 14 ноября 2015 года Гозенко опубликовал четыре комментария в соцсети "ВКонтакте" на своей персональной странице. Экспертное исследование обнаружило в этих фразах "психологические признаки побуждения к действиям насильственного характера в отношении группы лиц национальной принадлежности". 

Как сообщается, речь идет например о комментарии "Предлагаю устроить холокост ваты", в котором правоохранители усмотрели возбуждение ненависти и вражды по отношению к русским и к группе "ватники". 

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчине впервые вынесли приговор за недонесение в соответствии с «пакетом Яровой».

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Теги: #суд#Россия#комментарий#вражда