В России будут судить 19-летнего парня за разжигание ненависти к "ватникам"

Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

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В феврале 2017 года прокуратура Октябрьского района Саратова направила в суд уголовное дело против Александра Гозенко (1997 г. р.) по ч.1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти).

Согласно материалам дела, 13 и 14 ноября 2015 года Гозенко опубликовал четыре комментария в соцсети "ВКонтакте" на своей персональной странице. Экспертное исследование обнаружило в этих фразах "психологические признаки побуждения к действиям насильственного характера в отношении группы лиц национальной принадлежности".

В Саратове СКР направил в суд дело по статье 282 - унижение достоинства социальной группы "ватники". No kidding! pic.twitter.com/KEy4k84XGv — Pavel Chikov (@pchikov) February 14, 2017

Как сообщается, речь идет например о комментарии "Предлагаю устроить холокост ваты", в котором правоохранители усмотрели возбуждение ненависти и вражды по отношению к русским и к группе "ватники".

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчине впервые вынесли приговор за недонесение в соответствии с «пакетом Яровой».