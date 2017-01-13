В России решили забирать детей за долги по коммуналке

Об этом сообщает ТАСС.

"Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства", - заявила Кузнецова журналистам.

Такие действия местных властей она назвала недопустимыми.

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"То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо", - подчеркнула омбудсмен.

Забирать детей у должников поручил глава Зеленодольского района Александр Тыгин, пишет Вечерняя Казань.

Издание опубликовало копию соответствующего документа, который обязывает чиновников "организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители".

"По данным "ВК", в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников", - отмечается в сообщении.

При этом документ не уточняет, на какой срок подлежат изъятию несовершеннолетние.

В исполкоме Зеленодольского района изданию сообщили, что у них на учете состоит около 100 семей - неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети.

"За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев. Все эти дети временно жили в приюте. Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо. Глава нашего района очень строго относится к вопросу защиты несовершеннолетних. Поэтому наши органы опеки бдительно проверяют все семьи", - привел статистику руководитель пресс-службы исполкома Зеленодольского района Александр Коршунов.

По последним данным, прокуратура Татарстана начала проверку сообщений об изъятии детей из семей, не оплачивающих услуги ЖКХ.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин имеет все шансы стать нищим.