В Австралии спортсмен во время презентации случайно показал порноизображения (видео)

Спортсмен показывал фотографии со своего телефона, но вдруг на мониторе появился логотип PornHub и изображения обнаженных девушек, пишет Еспресо.TV со ссылкой на Mirror.

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По плану, специалист по безопасности должен был показывать способы, с помощью которых злоумышленники могут завладеть личной информацией.

"Это был неловкий момент. Я тут же выключил свой телефон, поэтому на экране ничего не должно было быть. Поверить не могу", - сообщил спортсмен.