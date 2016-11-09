В Австралии спортсмен во время презентации случайно показал порноизображения (видео)
21:37, 09 ноября 2016Курьёзы
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Австралийский спортсмен Джаррид Хейн на уроке по информационной безопасности для старшеклассников случайно показал порноизображения.
Скриншот видео
Спортсмен показывал фотографии со своего телефона, но вдруг на мониторе появился логотип PornHub и изображения обнаженных девушек, пишет Еспресо.TV со ссылкой на Mirror.
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По плану, специалист по безопасности должен был показывать способы, с помощью которых злоумышленники могут завладеть личной информацией.
"Это был неловкий момент. Я тут же выключил свой телефон, поэтому на экране ничего не должно было быть. Поверить не могу", - сообщил спортсмен.
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