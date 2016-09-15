"Мы не на базаре": Роскомнадзор отказался от премиум-порно в обмен на отказ от блокировки PornHub

Соответствующий ответ на предложение PornHub был дан в твиттер-аккаунте ведомства.

"Извините, мы не на базаре, демографией не торгуем", - написал Роскомнадзор.

Ранее в четверг PornHub оригинально отреагировал на решение российского регулятора заблокировать сайт в РФ.

Читайте такжеМосквичи получат возможность подключаться "к православному" Wi-Fi

13 сентября сайт был внесен в реестр запрещенной информации. Кроме того, в реестр был внесен и портал YouPorn, принадлежащий PornHub.

Роскомнадзор заблокировал PornHub по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Суд постановил запретить сайт из-за того, что он нарушает «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте». В свою очередь YouPorn был заблокирован по решению Первореченского районного суда Владивостока.