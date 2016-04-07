В Днепропетровске задержали женщину, успевшую за 3 часа "заминировать" 6 объектов

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении, вчера с 12:30 до 15:30 неизвестная женщина совершила 6 телефонных звонков на линию «102» с сообщением о заминировании различных объектов – СИЗО, полицейских участков и прокуратуры.

В ходе общения с правоохранителями, "минерша" сообщила, что сейчас находится в районе железнодорожного вокзала. Там она и была задержана.

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"Было установлено, что в полицию звонила 47-летняя уроженка Луганской области. Около полугода назад женщина приехала в Днепропетровск, проживала у местного жителя, нигде не работала. В этот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. После задержания четко объяснить причины своих хулиганских действий не смогла", - сообщает полиция.

Отмечается, что за такие действия предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 6 лет.