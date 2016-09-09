"Мы все хотим замуж за Путина": в сети набирает популярность песня "ломовых бабушек" о президенте РФ (видео)

Видео было опубликовано вечером 8 сентября, однако пользователи уже начали активно его обсуждать.

Одни воспринимают его вполне серьезно, сопровождая комментариями "Они это серьезно???", "Больше ада? Ось вам, прямо з РФ, з пилу з жару", "Зомбинация !!! Что они с ними сделали ... !!!" и так далее.

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Однако другие уверены, что видео сатирическое. В поддержку этой версии говорит анонс видео на странице российского исполнителя Олега Ломового в Facebook: "Теперь у "замороженной пенсии" вот такое лицо... Новый мега-троллинг скоро в сети!".

Отметим, что в репертуаре артиста уже есть такие стихи и песни как "Путин "болен", "Путин выступил в ООН", "Россияне голодали", "кРимские КАниКУЛЫ" и другие.