В аэропорту Лос-Анджелеса задержали мужчину в костюме Зорро, вооруженного пластиковым мечом (видео)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Herald Sun.

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Между тем тревога, объявленная вечером в воскресенье, 28 августа, по местному времени, оказалась ложной. По размещенным в социальных сетях свидетельствам очевидцев, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта. Однако, по заявлению полиции, никаких выстрелов не было.

Справка. Зорро - вымышленный персонаж, одетый во все черное и скрывающий лицо под маской, впервые появился в повести Джонстона Маккалли «Проклятие Капистрано» (1919 год).