В аэропорту Лос-Анджелеса задержали мужчину в костюме Зорро, вооруженного пластиковым мечом (видео)
11:32, 29 августа 2016Курьёзы
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В международном аэропорту Лос-Анджелеса, центральный терминал которого был закрыт из-за сообщений о стрельбе, полиция задержала человека в костюме Зорро, вооруженного пластиковым мечом.
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро / скриншот
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Herald Sun.
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Между тем тревога, объявленная вечером в воскресенье, 28 августа, по местному времени, оказалась ложной. По размещенным в социальных сетях свидетельствам очевидцев, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта. Однако, по заявлению полиции, никаких выстрелов не было.
Справка. Зорро - вымышленный персонаж, одетый во все черное и скрывающий лицо под маской, впервые появился в повести Джонстона Маккалли «Проклятие Капистрано» (1919 год).
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