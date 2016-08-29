В аэропорту Лос-Анджелеса задержали мужчину в костюме Зорро, вооруженного пластиковым мечом (видео)

11:32, 29 августа 2016
Курьёзы
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В международном аэропорту Лос-Анджелеса, центральный терминал которого был закрыт из-за сообщений о стрельбе, полиция задержала человека в костюме Зорро, вооруженного пластиковым мечом.

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Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Herald Sun.

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Между тем тревога, объявленная вечером в воскресенье, 28 августа, по местному времени, оказалась ложной. По размещенным в социальных сетях свидетельствам очевидцев, услышав звуки, похожие на выстрелы, люди в панике покидали терминал аэропорта. Однако, по заявлению полиции, никаких выстрелов не было.

Справка. Зорро - вымышленный персонаж, одетый во все черное и скрывающий лицо под маской, впервые появился в повести Джонстона Маккалли «Проклятие Капистрано» (1919 год).

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