"Крепость киборгов": в сети появились новые фото руин Донецкого аэропорта
15:49, 25 августа 2016Война
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Руины Донецкого аэропорта - это в основном железобетонные каркасы.
Руины Донецкого аэропорта / 62.ua
В четверг, 25 августа, сайт города Донецка обнародовал новые фотографии руин Донецкого аэропорта.
Напомним, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня, а его защитников прозвали киборгами.
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Донецкий аэропорт до войны / 62.ua
Новый аэропорт в Донецке был открыт в 2012 года. Терминал аэропорта имел пропускную способность 3100 пассажиров в час.
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