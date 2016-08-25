"Крепость киборгов": в сети появились новые фото руин Донецкого аэропорта

15:49, 25 августа 2016
Война
8717 0

Руины Донецкого аэропорта - это в основном железобетонные каркасы.

62.ua

В четверг, 25 августа, сайт города Донецка обнародовал новые фотографии руин Донецкого аэропорта.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня, а его защитников прозвали киборгами.

Читайте такжеБоевики заставляют пленных "киборгов" разбирать завалы аэропорта Донецка (фото)

62.ua

Новый аэропорт в Донецке был открыт в 2012 года. Терминал аэропорта имел пропускную способность 3100 пассажиров в час.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter