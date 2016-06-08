Вояж для взрослых: Начались продажи билетов на первый в мире морской секс-круиз (фото)

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт компании Original Group, которая организует данное путешествие.

Самое дорогое предложение от фирмы — люкс Club World Owners Suite за 11 тысяч долларов. Самое дешевое — каюта за 3,2 тысячи. В рамках распродажи цена снижена до 2,8 тысячи.

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В круиз для взрослых туристы отправятся на борту роскошного лайнера Azamara Quest. Путешественникам предложат эротические вечеринки, ориентированные на взрослых развлечения, предоставят отдельные комнаты для любовных игр.

На борту судна длиной 180 метров создадут специальные зоны, где можно будет находиться без одежды.