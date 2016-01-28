Австриец оказался единственным пассажиром лайнера Philippine Airlines

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail, перелет выполнялся авиакомпанией Philippine Airlines. Путешественник рассказал, что сразу после приезда в аэропорт его пригласили к стойке информации, где ему объяснили, что он будет единственным пассажиром лайнера. Отмечается, что авиакомпания решила не ждать 2 часа до запланированного вылета и самолет поднялся в воздух спустя полчаса после приезда австрийца.

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При этом стюардесса разрешила Алексу Саймону выбрать любое место в лайнере. Кроме того, перед взлетом туристу позволили зайти в кабину пилотов и сфотографироваться с ними.

Отмечается, что сотрудница авиакомпании не смогла объяснить, почему никто не пожелал лететь на остров Боракай в этот день. Она уточнила, что обычно самолеты, выполняющие рейс по этому маршруту, бывают заполнены.