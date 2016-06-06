Денег нет, хорошего вам настроения: Слепаков в новой песне поиздевался над Медведевым (видео)

Песня Слепакова называется "Обращение к народу".

"Я рад сообщить вам итоги работы последних лет: результаты есть, просто денег нет", - поет Слепаков.

Фразой "просто денег нет" заканчивается каждый куплет, а в припеве Слепаков желает слушателям хорошего настроения.

"Но вы держитесь", - цитирует Слепаков Медведева в припеве.

Медведев в ходе визита в Крым ответил на вопросы пенсионеров об индексации пенсий. "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - сказал премьер. Эти слова стали популярным мемом в интернете.

Отметим, ранее Слепаков записал песню "Обращение к акционерам ОАО "Газпром". Ее слова также стали крылатыми - "это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас".