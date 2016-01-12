Из джипа уборщицы "Газпрома" украли сумочку от Dior за $26 тысяч

Как сообщает ряд российских СМИ, по словам потерпевшей, 44-летней Марии. П, добычей борсеточников стали сумка Dior с инкрустацией из крокодиловой кожи, а также банковские карточки и документы. Также уборщица утверждает, что оставила автомобиль на парковке без присмотра на 3 минуты, а вернувшись, она обнаружила взломанную дверь внедорожника.

Она подала заявление о случившемся 9 января в отделение полиции по району Московский, в тот же день было возбуждено уголовное дело. В настоящее время общий ущерб устанавливается.

Между тем, как выяснили СМИ в московском отделении французского модного дома Dior, стоимость сумки, украденной у 44-летней уборщицы "Газпрома" составляет 2 млн руб. ($26 тыс.). Эта сумка из комбинированной синей и черной кожи крокодила "под зебру" и серебристой отделкой стала центральной на показе осень-зима 2015 модного дома в Париже. Ее можно купить только эксклюзивно в бутиках Dior, причем в Москве сейчас таких моделей нет, отмечают СМИ.

Сколько зарабатывает уборщица в государственном концерне, остается только догадываться, отмечают российские СМИ.

Российские телеканалы позиционируют газового монополиста так: концерн "Газпром" - это "национальное достояние". Однако национальную точку зрения на эту компанию выразил звезда Comedy Club Семен Слепаков в своей песне "Обращение к акционерам ОАО "Газпром". Ее слова давно ушли в народ и стали крылатыми - "это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас". Однако, как показывает практика, для исполнения желаний можно быть там просто уборщицей сказочно дорогого мусора. Между тем российские интернет-пользователи активно обсуждают данное событие.