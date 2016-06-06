В Британии прошел заезд голых велосипедистов
В двух городах Великобритании около 250 велосипедистов провели заезд без одежды.
В Саутгемптоне и Бристоле участники акции 5 июня проехали по 10 километров пути, передает Lenta.ru.
Голым велосипедистам не помешал прошедший в то же время в Саутгемптоне митинг против иммиграции.
Заезд прошел под эгидой организации The World Naked Bike Ride, участники выступают за более толерантный и безопасный мир.
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Международная организация The World Naked Bike Ride , созданная в 2004 году, проводит большинство голых велопробегов в мире в июне. Идея проводить подобные акции принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Первый велопробег прошел в знак протеста против войны в Ираке, однако вскоре на смену политическим лозунгам пришли экологические призывы. От участников не требуется полная нагота.
Как сообщал УНИАН, 9 июня 2013 года тысячи голых велосипедистов выехали на улицы Мехико.