В Британии прошел заезд голых велосипедистов

В Саутгемптоне и Бристоле участники акции 5 июня проехали по 10 километров пути, передает Lenta.ru.

Голым велосипедистам не помешал прошедший в то же время в Саутгемптоне митинг против иммиграции.

Заезд прошел под эгидой организации The World Naked Bike Ride, участники выступают за более толерантный и безопасный мир.

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Международная организация The World Naked Bike Ride , созданная в 2004 году, проводит большинство голых велопробегов в мире в июне. Идея проводить подобные акции принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Первый велопробег прошел в знак протеста против войны в Ираке, однако вскоре на смену политическим лозунгам пришли экологические призывы. От участников не требуется полная нагота.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2013 года тысячи голых велосипедистов выехали на улицы Мехико.