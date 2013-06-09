Тысячи обнаженных велосипедистов проехались улицами Мехико
15:31, 09 июня 2013Курьёзы
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«Голый велопробег» пропагандирует езду на велосипеде.
Голый велопробег в Мехико / Фото: Alberto Millares demotix.com
Тысячи голых велосипедистов выехали 9 июня на улицы Мехико. Об этом со ссылкой на ВВС сообщает Газета.ру.
Мероприятие организовано всемирным движением «Голый велопробег» с целью пропаганды езды на велосипеде как экологически чистого способа передвижения.
«Акция призвана подчеркнуть хрупкость человеческого тела и служит напоминанием водителям о необходимости быть осторожнее на оживленных улицах», — рассказывают организаторы велопробега.
Движение «Голый велопробег» зародилось девять лет назад в Канаде и проводится каждый год в различных городах по всему миру.
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