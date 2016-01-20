"Рубль пробил дно": соцсети отреагировали на исторический антирекорд российской валюты

15:54, 20 января 2016
Курьёзы
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Социальные сети "взорвались" картинками и шутками на тему падения рубля.

Соцсети активно отреагировали на обвал рубля / Соцсети

Пользователи соцсетей активно отреагировали на установление российским рублем исторического антирекорда: курс доллара подскочил больше, чем на 2 рубля и достиг наивысшего показателя со времен деноминации 1998 года. Одновременно с этим курс евро перевалил за 88 руб.

Как сообщал УНИАН, курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения со времен деноминации 1998 года. На максимуме курс доллара достиг отметки 80,773 руб., что на 2,212 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Предыдущий раз рекорд курса доллара был зафиксирован 16 декабря 2014 года, когда он составил 80,1 руб.

Накануне экономисты Bank of America подсчитали, что при падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 руб.

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