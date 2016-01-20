"Рубль пробил дно": соцсети отреагировали на исторический антирекорд российской валюты

Пользователи соцсетей активно отреагировали на установление российским рублем исторического антирекорда: курс доллара подскочил больше, чем на 2 рубля и достиг наивысшего показателя со времен деноминации 1998 года. Одновременно с этим курс евро перевалил за 88 руб.

Как сообщал УНИАН, курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения со времен деноминации 1998 года. На максимуме курс доллара достиг отметки 80,773 руб., что на 2,212 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Предыдущий раз рекорд курса доллара был зафиксирован 16 декабря 2014 года, когда он составил 80,1 руб.

Накануне экономисты Bank of America подсчитали, что при падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 руб.

Обещание утопить россиян в рублях - в процессе завершения. Я не обещаю, Я делаю! pic.twitter.com/pRbeMIaCXz — Барак Обама (@thanksAbama) January 20, 2016

Ну чо, встречайте: доллар теперь по 80 рубликов!!! pic.twitter.com/MTpsbvNyET — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 20, 2016

Когда в Сыктывкаре открыли памятник рублю, никто не учёл поведенческих паттернов россиян #рубльвкотлеpic.twitter.com/LeU0YNdiKm — Arthur Vakhitov (@archi_wins) January 17, 2016

Россияне, не паникуйте! НЕ СКУПАЙТЕ доллары!Уже поздно.Лучше покупайте соль, спички, консервы и керосин #рубльвкотлеpic.twitter.com/f11ITXfUbn — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) January 20, 2016

В Белом Доме тренируем новый удар, но не в спину, при долларе по 80 рублей. pic.twitter.com/9xADDjYm5s — Барак Обама (@thanksAbama) January 20, 2016

Рубль пробил дно и полетел дальше pic.twitter.com/A7Ees7Sh9B — Павел (@OGRDNKV) January 20, 2016

Пачалося 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 — Радыё Свабода (@svaboda) January 20, 2016

Пора переименовать этот красивый свитшот в «Ностальгический». pic.twitter.com/CUezbQptmo — Свитшоты «Марианна» (@marianna_store) January 20, 2016