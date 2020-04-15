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Жизнь с вертолета: в Бельгии запустили "карантинный" флешмоб (видео)

10:52, 15 апреля 2020
Курьёзы
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Местный телеканал снимает с вертолета жизни горожан на карантине / скриншот из видео

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди у себя на домашнем дворе показывают, чем занимаются, а их в этот момент снимают на видео с вертолета. Флешмоб поддержали сотни людей – на дворе они делали зарядку, грелись на солнышке, создавали различные инсталляции и выкладывали на земле ободряющие надписи.

Как сообщал УНИАН, чтобы не скучать на карантине, жители Австралии запустили забавный флешмоб - придумывают экстравагантные образы, в которых фотографируются во дворе возле мусорника.

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