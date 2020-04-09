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Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в веселых костюмах возле мусорки (фото)

19:30, 09 апреля 2020
Курьёзы
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Австралийцы выносят мусор в экстравагантном наряде / Facebook.com

Чтобы не скучать на карантине, жители Австралии запустили забавный флешмоб - придумывают экстравагантные образы, в которых фотографируются во дворе возле мусорника.

Через пандемию коронавируса у многих людей исчезает хорошее настроение. Чтобы развеселить соседей, а также пользователей соцсетей, австралийцы придумывают костюмы, в которых выходят выносить мусор. Фотографиями и видео процесса они делятся в сообществе Bin isolation outing в Facebook.

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"С конца марта страна на карантине. Нарушителям изоляции без веской причины грозит штраф до одной тысячи австралийских долларов. Нам стоит объединиться и принести в этот мир немного добра. Сделаем изоляцию веселее", - призывают участники сообщества.

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