В Испании полицейские посадили вертолет, чтобы прогнать нарушителя карантина
09:39, 14 апреля 2020Курьёзы
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Полицейским пришлось посадить вертолет и сопроводить его на выход с пляжа.
Инцидент произошел около недели назад / скриншот из видео
В испанском муниципалитете Табернес-де-ла-Валдигна вблизи Валенсии полицейский вертолет приземлился на пляже, чтобы остановить нарушителя карантина.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Levante.
Полицейские в патрульном вертолете, пролетая вдоль побережья, заметили мужчину, который, несмотря на карантин, прогуливался по берегу. Полицейским пришлось посадить вертолет и сопроводить мужчину на выход с пляжа.
Издание отмечает, что подобная ситуация произошла около недели назад. Тогда нарушителей карантина зафиксировали с полицейского дрона.
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