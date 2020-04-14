В Испании полицейские посадили вертолет, чтобы прогнать нарушителя карантина

Полицейским пришлось посадить вертолет и сопроводить его на выход с пляжа.

В испанском муниципалитете Табернес-де-ла-Валдигна вблизи Валенсии полицейский вертолет приземлился на пляже, чтобы остановить нарушителя карантина.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Levante.

Полицейские в патрульном вертолете, пролетая вдоль побережья, заметили мужчину, который, несмотря на карантин, прогуливался по берегу. Полицейским пришлось посадить вертолет и сопроводить мужчину на выход с пляжа.

Издание отмечает, что подобная ситуация произошла около недели назад. Тогда нарушителей карантина зафиксировали с полицейского дрона.

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