На картах Google парк в Москве переименовали в "Парк больных Короновирусом" (фото)

Через несколько часов парку вернули прежнее название.

На картах Google на несколько часов переименовали Гончаровский парк в Москве в «Парк больных Короновирусом».

Читайте такжеПосольство США в Киеве на Google-maps переименовали в "посольство "ДНР"Как пишет ТВ «Дождь», при вводе в поиске по картам запроса «Гончаровский парк» там показывалось название «Парк больных Короновирусом».

Через несколько часов парку вернули прежнее название.

Как известно, согласно правилам карт Google, пользователи могут предложить изменить название места или добавить информацию о нем. Однако компания утверждает, что проверяет внесенные изменения, поэтому они появляются на карте не сразу.

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