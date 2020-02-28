Мешок на голову и в багажник: во Львове парня экстремально поздравили с Днем рождения (видео)

Злая шутка закончилась настоящей полицейской погоней.

В Львове экстремальное поздравление с Днем рождения завершилось в полицейском участке.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, у 18-летнего юношу двое неизвестных попросили прикурить, а потом набросились, надели мешок на голову и бросили в багажник. По дороге перепуганному парню удалось услышать разговор похитителей - его везут в лес, будут требовать выкуп. Юноша смог набрать полицию, потому что телефон остался при нем.

Правоохранители устроили настоящую спецоперацию и догнали автомобиль похитителей. Похитителей задержали, но в итоге выяснилось, что это был розыгрыш ко Дню рождения. Теперь имениннику придется оплатить 120 гривень штрафа за ложный вызов полиции.

Как сообщал УНИАН, британская полиция изобразила лица нескольких подозреваемых на блинах, чтобы быстрее найти их.